Playstation Plus: i videogiochi gratis del mese di maggio

Playstation Plus, la piattaforma del servizio Sony, ogni mese in occasione della quarantena, sta fornendo dei videogiochi gratis ai suoi utenti. Scopriamo i rumors relativi al prossimo mese di maggio.

Playstation Plus: Dying light e Dark Souls remastered?

Un utente ha postato sul web un’indiscrezione non ancora ufficiale, inerente alle prossime possibilità di videogiochi gratis nel mese di maggio. Sembrerebbe, dunque, che i due titoli candidati per essere offerti da Playstation Plus siano Dying light e Dark Souls remastered. Nel mese di aprile, la Sony ha messo a disposizione gratuita dei suoi utenti due videogiochi di alto richiamo, come Uncharted nella sua trilogia ed il mistico e suggestivo Journey. Ad ogni modo, la foto postata dall’utente non trova riscontri in fonti ufficiali, anzi lo stesso utente, tale Adookah, di un portale di fans della Playstation, ha rivelato di aver ricevuto lo screen da un amico. Un’indiscrezione, dunque che non trova ancora fonte dalla Sony. Quindi, non è da escludere affatto che i videogiochi gratis di maggio siano tutt’altri.

Dying light e Dark Souls: che giochi sono?

Si tratta di un videogioco in walktrough di stampo survival horror nel caso di Dying light, mentre per quanto riguarda Dark Souls nella versione rimasterizzata, ci troviamo difronte ad un videogioco fantasy di ruolo. Una combinazione quella che potrebbe offrire Playstation Plus in modalità gratis ai suoi utenti piuttosto accattivante. Una doppia scelta per tenere incollati i propri videogiocatori ancora un po’ davanti alla PS4, in attesa del totale ripristino della Fase 2 che ci porterà ad uscire dalla quarantena, si spera il prima possibile. Insomma, non resta che attendere sviluppi ufficiali e continuare a giocare alla Playstation (per chi la possiede, ovviamente) in procinto che arrivi il mese di maggio. E sperando che presto si possa uscire di casa in modalità serena e sociale.

