Ci sono dei sintomi che ci possono far capire e a metterci in allarme, di poter appartenere ad una probabile polmonite, è importante conoscere quali sono, vediamoli e conosciamoli perché bisogna fare molta attenzione ed intervenire quanto prima.

Polmonite: vediamo quali sono i segnali che ci devono mettere in allarme

Noi oggi siamo in piena emergenza Coronavirus e ne abbiamo tutte le ragioni; pensate che nel solo 2018 nel mondo sono morti la bellezza di 800mila bambini di polmonite. Da questo è importante sapere ed imparare quali possono essere i primi sintomi in modo da intervenire al più presto.

Iniziamo a conoscere e a dire che cosa è la polmonite; rappresenta un’infiammazione acuta dei polmoni che spesso viene generata da un’infezione, la sua manifestazione probabile è in inverno, ma si può verificare in qualunque periodo dell’anno. La polmonite si può manifestare nelle basse vie aeree che colpite da germi si vanno ad infettare e riducono le difese immunitarie.

Attenzione, non confondete la bronchite con la polmonite. La prima è un’infezione alle vie respiratorie senza nessuna alterazione, molto fastidiosa e più lunga, si risolve da sola. La seconda invece interessa gli alveoli polmonari con degli addensamenti evidenziati da una radiografia.

Le cause della polmonite possono essere tanti, vediamole:

agenti infettivi come batteri, virus, funghi parassiti alle polveri organiche e inorganiche

polveri chimiche come fumi, gas, veleni e vapori

I sintomi possono essere vari: innanzitutto febbre e tosse, in questo caso è importante farsi sentire dal medico che potrebbe riscontrare rumori polmonari localizzati. Altri sintomi possono essere cianosi, astenia, difficoltà respiratorie, diminuzione dell’appetito, dispnea. Necessario per accertarsene è quello di fare una radiografia al torace.

Le cure più adatte per chi ha in atto una polmonite sono gli antibiotici, la terapia può durare da un minimo di una settimana fino ad arrivare ad un massimo di 14 giorni. Per i casi più gravi, in particolari i bambini, quando la febbre sale molto forte, c’è bisogno di ricorrere al ricovero in ospedale.

