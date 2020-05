La polpa di pomodoro è un alimento che non può mancare in casa, usato in molteplici ricette. Il Salvagente ha condotto un test su 15 tipi di polpe di pomodoro per individuare quale sono le migliori e quelle con meno pesticidi.

Polpa di pomodoro: 15 marche analizzate

Le 15 marche analizzate con i test di laboratorio, come Star, Cirio, Coop, Alce Nero, Mutti, Conad, Petti e tanti altri, hanno rilevato una presenza notevole di acqua. Il test ha evidenziato in media, che la polpa conteneva circa il 70% di polpa, ma il livello da considerare prevede un livello che va da un minimo del 53% ad un massimo dell’85%. Secondo i test a condizionare il livello dell’acqua è la maturazione del pomodoro utilizzato.

Troppa acqua

Questo parametro nella polpa di pomodoro è importante in quanto evidenzia il prodotto che effettivamente viene acquistato.

La legge, ad esempio, per le passate descrive particolari caratteristiche commerciali e qualitative che devono possedere per essere immesse sul mercato; per le polpe di pomodoro le regole sono più blande, le uniche indicazioni riguardano quelle che devono rientrare nell’ampia categoria dei pomodori tagliati in pezzi.

In questo modo, il consumatore, prima di aprire il barattolo, non può sapere quanta polpa sta acquistando e quando renderà il prodotto, anche se questo dato è una notizia interessante da conoscere, perché potrebbe orientare la scelta del consumatore su prodotti con più polpa di pomodoro e meno acqua, stabilire l’esatta qualità e la convenienza.

I test di laboratorio eseguiti secondo la norma Uni, oltre a valutare la quantità di prodotto, ha eseguito un’indagine sui pesticidi. I test eseguiti sulla polpa hanno rilevato che i limiti sono stati ampiamente rispettati su tutte le 15 marche di polpa di pomodoro.

L’esito finale è stato: polpa di pomodoro annacquata ma scongiurato il pericolo di glifosato.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube