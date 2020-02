Ponte di Carnevale: ecco il calendario delle scuole chiuse regione per regione

Siamo vicini al Carnevale e in molte regioni d’Italia le scuole con i loro professori e i loro alunni si preparano a festeggiarlo nel migliore dei modi, come quello di non andare a scuola. Ci si approfittera’ per fare un bel ponte nelle regioni che hanno deciso di scegliere quali giorni restare a casa per poter festeggiare il Carnevale con tranquillità.

Ponte di Carnevale: ecco il calendario regione per regione delle scuole chiuse

Il Carnevale è ormai vicino e le scuole italiane in alcune regioni si preparano per regalarsi qualche giorno di festa e una buona scusa per saltare le lezioni e non andare a scuola, anche perché non è una festa nazionale, sul calendario non è contraddistinta con il colore rosso, spetta alle autorità locali decidere cosa fare.

Precisamente è la giunta di ogni regione, già quando inizia l’anno scolastico, a decidere quale comportamento adotterà per concedere un periodo di vacanza sia per Carnevale che come altre feste che non sono riconosciute a livello nazionale. La cosa che deve rispettare un Istituto Scolastico che il tetto minimo di giorni di lezione annuale deve essere di 200. Le regioni che hanno deciso di regalarsi qualche giorno di festa e di relax sono 8, vediamo quali sono e in quali giorni.

Abruzzo: qui gli studenti faranno vacanza solo il 25 febbraio, giorno di martedì grasso

Basilicata: lunedi 24 e martedì 25 febbraio gli alunni saranno esentati dalle lezioni

Campania: lunedi 24 e martedì 25 febbraio gli alunni saranno esentati dalle lezioni

Friuli Venezia Giulia: le scuole saranno chiuse dal 24 febbraio al 26 febbraio

Valle D’Aosta: le scuole saranno chiuse dal 24 febbraio al 26 febbraio

Veneto: le scuole saranno chiuse dal 24 febbraio al 26 febbraio

Piemonte: le scuole saranno chiuse dal 22 febbraio al 26 febbraio

Trentino Alto Adige: le scuole saranno chiuse dal 22 febbraio al 25 febbraio

Nella provincia autonoma di Bolzano le scuole resteranno chiuse dal 22 febbraio al 29 febbraio.

