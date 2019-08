I popcorn ghiacciati e dai gusti invitanti da provare anche al mare, si chiamano Frozen Popcorn, sono popcorn ghiacciati in azoto liquido e stanno diventando la nuova moda dell’estate 2019. L’effetto è quello di sgranocchiare Popcorn freddissimi con tanto di effetto fumo che esce dal naso, forse una soluzione per affrontare il grande caldo. Sono diventati un obbiettivo da provare almeno una volta, e la tendenza è quella di farlo proprio sotto l’ombrellone. Potrebbe diventare il sostituto ideale preferito al posto dello snack, e perché no quello che può sostituire i popcorn classici nelle sale cinematografiche mentre si vede un film, e chissà dove può arrivare.

Esistono già dal 2018 in America, e ora invadono il Mondo

Ci sono immagini e documenti che già nel 2018 esistevano e venivano venduti a Disney World, la mania de i Frozen Popcorn questa estate si sta diffondendo in tutto il mondo, si inizia dagli Stati Uniti, poi in Giappone, in Germania e in Turchia.

Ci sono parecchi hastag e video fatti da tutto il Mondo che testimoniano l’invasione di questo nuovo prodotto, c’è chi si lascia a commenti tipo, questi ghiacciati popcorn colorati e dai vari gusti, tra cui cioccolato e the verde, sembrerebbero essere una vera goduria e la cosa che li rende ancora di più unici e da provare assolutamente, l’effetto fumo che esce dalla bocca, proprio come una rigida giornata invernale, questo ottenuto grazie alla presenza dell’azoto liquido.