Pornhub: Premium sarà gratis in Italia

Il noto portale di pornografia Pornhub ha deciso di essere solidale al nostro paese, con un iniziativa che prevede l’abbonamento Pornhub Premium gratis per tutto lo stivale.

Pornhub gratis in Italia e raccoglie fonde

Il sito Pornhub sarà gratis in Italia nella versione Premium. Il noto portale di streaming pornografico, tra i più noti e visitati di tutto il mondo, ha lanciato un messaggio solidale per il nostro paese, chiuso in quarantena. Un messaggio di solidarietà per restare a casa a godersi le proprie piccanti visioni. Il sito è già notoriamente gratuito, ma vi sono sezioni a pagamento, che stavolta saranno sbloccate gratuitamente per chi si registra dal nostro paese.

Solitamente Pornhub Premium costa 9,99 euro al mese ed offre la possibilità di visionare oltre 13.000 DVD e vedere contenuti speciali, ma il sito offrirà tutto ciò in maniera gratuita per un periodo di tempo con la motivazione di “tenervi compagina in queste settimane a casa”. Inoltre, il portale donerà dei soldi al nostro paese. La sezione Model Hub e i suoi ricavi di marzo saranno interamente donati al nostro paese, per aiutarci a risollevare dalla situazione critica. Un messaggio di solidarietà dalla più importante piattaforma porno del web che colora la scritta Forza Italia, we love you, nella sua home page con i colori della nostra bandiera italiana. Insomma, una quarantena in cui sfregarsi le mani per i più maliziosetti. E non solo quelle.

