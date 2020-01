Porsche aprirà una struttura importante in Italia nel 2021

Porsche ha iniziato la costruzione di un nuovo Porsche Experience Center presso l’Autodromo di Franciacorta, che diventerà l’ottava struttura del suo genere al mondo. Il sito occuperà 60 ettari di terra e vanterà un edificio polivalente di 223 metri quadrati rivestito in vetro e completo di un tetto curvo. All’interno di questo edificio ci saranno un ristorante, una terrazza e una sala per mostrare una moltitudine di modelli della casa automobilistica tedesca. Il cuore della struttura sarà costituito da una pista di 2,5 km che consentirà ai visitatori di provare alcuni dei migliori modelli del marchio.

Inoltre, ci sarà una pista off-road dedicata di oltre 30.000 metri quadrati di spazio per una guida sicura e corsi di guida dinamici, tra cui un percorso a basso attrito e una pista Kick-Plate. Porsche si aspetta che il sito della Franciacorta attiri ogni anno 20.000 visitatori. A completare l’esperienza in pista sarà un avanzato laboratorio di simulazione che offrirà esperienze di guida in realtà virtuale. Il sito ospiterà anche una pista da go-kart elettrico e i clienti locali avranno la possibilità di avere i loro nuovi Porsches consegnati al sito se lo desiderano. Il Porsche Experience Center Franciacorta si unisce a strutture simili che si trovano a Lipsia, Silverstone, Atlanta, Le Mans, Los Angeles , Shanghai e Hockenheimring.

