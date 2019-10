Porsche rilascia Taycan 4S: prezzo, prestazioni, opzioni batteria e altro

Poco più di un mese dopo il lancio delle prime due varianti della Taycan, Porsche ha annunciato un’altra versione della sua auto sportiva completamente elettrica di punta, la Porsche Taycan 4S a doppio motore. Le dimensioni del Taycan 4S sono identiche alle prime due versioni del veicolo, anche se le sue ruote sono leggermente più piccole di 19 pollici rispetto alle ruote da 20 pollici della Taycan Turbo e 21 pollici della Turbo S. La 4S è inoltre dotata di pinze fisse rosse a sei pistoncini sull’assale anteriore e pinze a quattro pistoncini sull’assale posteriore con rotori dei freni in ghisa con sfiato interno.

Porsche Taycan 4S verrà rilasciato con due dimensioni di batteria disponibili: la batteria Performance standard che eroga fino a 530 CV (390 kW) e la Performance Battery Plus che fino a 571 CV (420 kW). Performance Battery ha una capacità di 79,2 kWh di serie, mentre Performance Battery Plus è dotata della stessa batteria da 93,4 kW montata su Taycan Turbo e Turbo S. Taycan 4S avrà accelererà da 0 a 100 km orari in 3,8 secondi. La velocità massima del veicolo è di 250 km/h.

Porsche Taycan 4S potrebbe caricare dal 5% all’80% in meno di 22,5 minuti sia per la batteria Performance che Performance Plus, quando il veicolo è collegato a un voltaggio di 800 volt stazione di ricarica DC ad alta velocità. La capacità di carica massima (picco) è di 225 kW per la batteria Performance o di 270 kW per la batteria Performance Plus. Infine per quanto riguarda i prezzi, Taycan 4S è già prenotabile con prezzi a partire da 109.115 euro, contro gli oltre 156.000 della Turbo e gli oltre 190.000 della Turbo S.

