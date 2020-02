Porsche sta sviluppando batterie migliorate per Taycan

Un misterioso prototipo della Porsche Taycan recentemente avvistato ha dato forza ai rapporti che assicurano che il marchio tedesco stia sviluppando batterie rinnovate per la gamma di Porsche Taycan. Si tratterebbe di un aggiornamento che avrebbe lo scopo di aumentare l’autonomia di tutte le versioni. Ciò mirerebbe a migliorare l’efficienza delle batterie per aumentare la loro autonomia approvata, che nel caso delle versioni più alte del modello, la Porsche Taycan Turbo e Turbo S, sono leggermente inferiori alle aspettative. Per questo motivo la casa tedesca avrebbe deciso di procedere allo sviluppo di batterie più efficienti.

Al momento non sappiamo se le novità influenzeranno l’hardware o il software delle batterie che sono attualmente montate dalla berlina elettrica tedesca, ma ciò che è certo è che questo aggiornamento mirerà ad aumentarne l’efficienza e con essa l’autonomia che può essere omologata. L’origine del rapporto non è molto chiara, poiché è apparso inizialmente in un forum dei proprietari di veicoli, il Taycan EV Forum, in cui alcuni suoi utenti affermano di avere avuto la conferma da un concessionario del marchio americano, Bellevue Porsche, dello sviluppo di questa nuova batteria.

Nonostante la vaghezza di questo rapporto, pochi giorni dopo che venne alla luce, l’immagine di un prototipo inedito della berlina Porsche Taycan iniziò a circolare attraverso la rete. Questo esemplare non corrisponde agli ultimi prototipi di sviluppo che abbiamo potuto vedere delle nuove varianti di carrozzeria del Taycan, il futuro Taycan Sport Turismo e Taycan Cross Turismo, ma è un prototipo della berlina Taycan. Alcune unità di test sono scomparse dalle strade dopo il lancio commerciale del modello, quindi tutti ci chiediamo quale sia la natura di questo prototipo, che ai suoi lati mostra un’iscrizione che lo identifica come un veicolo da laboratorio che è in fase di test.

