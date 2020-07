Il sistema previdenziale tutela il lavoratore disabile e il familiare che lo assiste attraverso il pensionamento anticipato se rispetta determinati requisiti. Esaminiamo la possibilità di un lavoratore che assiste il familiare disabile con legge 104 di andare in pensione con 58 anni di età, secondo le misure attualmente in vigore rientranti nel pacchetto pensioni news del 2020.

Possibilità di andare in pensione con 58 anni

Una lettrice ci scrive: “Mio marito a 58 anni e a 36 anni di contributi, però deve assistere me che sono malata dal 2015 con un mieloma multiplo al terzo stadio e sono sulla sedia a rotelle può andare in pensione. Grazie mille”

In pensione a 58 anni di età

Suo marito può andare in pensione con 41 anni di contributi a prescindere l’età se è un lavoratore precoce. Per lavoratore precoce si intende colui che ha maturato almeno un anno di contributi (52 settimane) anche non consecutive prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Oltre al lavoro precoce, come sopra riportato, deve aver maturato 41 anni di contributi e trovarsi in una delle quattro tutele, che prevede il lavoratore caregiver (colui che assiste il familiare con handicap grave), e suo marito si trova in questa tutela.

Se non fa parte dei lavoratori precoci, allora, sempre solo con il requisito contributivo di 42 e10 mesi può accedere alla pensione anticipata. Questa misura è per tutti, è sufficiente solo il requisito contributivo.

Le consiglio di consultare la nostra guida sulla: Pensione anticipata 2020: età pensionabile, requisiti e domanda

Al momento ci sono queste misure, esiste anche l’Ape sociale che tutela il lavoratore caregiver, ma richiede un’età anagrafica di 63 anni, ed è soggetta a proroga ogni anno.

In ultima analisi se ha aderito ad un fondo pensione e versato almeno cinque anni di contributi, può fare accedere al pensionamento con la RITA cinque anni prima dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia. La domanda di pensionamento con questa misura deve essere inoltrata direttamente al fondo, trova qui tutti i riferimenti e convenienza: Pensionamento con la RITA: requisiti, aspetto fiscale e convenienza, guida completa

