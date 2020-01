Assunzioni a Bolzano dove Poste Italiane cerca addetti allo sportello. Le risorse devono essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado, ovvero diploma di maturità, e dell’attestato di bilinguismo (italiano-tedesco). Vediamo come candidarsi a questa offerta di lavoro.

Assunzioni Poste Italiane Bolzano: addetti allo sportello

Poste Italiane cerca in Trentino Alto Adige personale da assumere, per un primo momento, con un contratto a tempo determinato, La sede di lavoro sarà Bolzano e la sua provincia. Infatti le risorse saranno destinate alle sedi di: Val Venosta, Val Pusteria, Val Passiria, Val Gardena, Burgraviato, Oltradige bassa Atesina. I candidati saranno assunti come addetti allo sportello, con le seguenti mansioni:

informare i clienti sull’apertura di un conto e la sua gestione;

promuovere e vendere prodotti e servizi;

eseguire procedure operative e amministrative, secondo la qualità e gli standard dell’Azienda.

I candidati oltre a possedere un diploma di maturità e l’attestato di bilinguismo, al momento dell’invio del curriculum devono allegare copia copia del patentino di bilinguismo e dell’attestato di appartenenza linguistica.

Come candidarsi

Per candidarsi a questa offerta di lavoro, bisogna visitare il sito di Poste Italiane. Nella scheda Carriere scegliere su Lavora con noi/Opportunità. A questo punto, cliccare sull’offerta di lavoro Figure di front end e inviare il curriculum cliccando su Candidati. La l’offerta è proposta anche in lingua tedesca. Ricordiamo che per inserire il CV è necessario registrarsi tramite form.

Altre selezioni

Attualmente Poste Italiane cerca anche Consulenti finanziari e commerciali da inserire nelle sedi su tutto il territorio nazionale. Il candidato deve essere in possesso di una laurea magistrale in discipline economiche (Economia e commercio, Economia aziendale, Economia istituzioni e mercati finanziari, Scienze bancarie e assicurative, Economia intermediari finanziari e Scienze statistiche) conseguita con votazione finale non inferiore a 102/110.

Leggi anche: Poste Italiane: regalo di 50 euro per San Valentino, ecco di cosa si tratta

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube