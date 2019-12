Poste Italiane: per chi ha PostePay e Bancoposta ci sono dei buoni benzina

Poste Italiane ha deciso di fare un regalo a tutti i clienti possessori di Postepay e Bancoposta, si potranno avere dei buoni benzina che possono arrivare fino a 150,00 euro, vediamo come si ottengono questi sconti. Quello che sta proponendo Poste Italiane è il continuo di una serie di promozioni portate avanti già da tempo denominati “Sconti Bancoposta”, che consiste nel premiare i possessori di Postepay e carte Bancoposta nei negozi convenzionati, tra cui: Alpitour, Tamoil e Interflora.

Poste Italiane: vediamo come si ottengono gli sconti e chi ne può usufruire

Come già detto questi sconti saranno riservati a chi possiede e usa una PostePay o carte Bancoposta. Il funzionamento è semplice, basterà usare una di queste carte nei negozi o online e in automatico, per quelli che aderiscono alla promozione, scatteranno degli sconti che verranno accreditati poi sulla carta con cui si è fatto l’acquisto, basta raggiungere la soglia dei 5 euro o vi saranno rimborsati all’inizio dell’anno.

Se volete poi vedere la vostra situazione attuale basta andare sul sito di Poste Italiane o sconti Bancoposta. Gli sconti sono validi anche per la merce in saldo e possono raggiungere fino al 50% di sconto, l’iscrizione al sito è gratuita.

Per quanto riguarda gli sconti ai distributori, le stazioni di servizio che aderiscono sono le Tamoil, lo sconto applicato è del 2% sul solo acquisto carburante. Il 5% di sconto si avrà invece per gli acquisti di biglietti UCI Cinemas comprese tutte le attività che si trovano all’interno. Attenzione, lo sconto non verrà applicato sui biglietti acquistati online e ai totem.

Altre categorie che aderiranno agli sconti sono: Interflora leader delle consegne di piante e fiori in tutta Italia applicherà il 5% di sconto. Fa parte degli sconti anche Alpitour applicando il 5% sulle vacanze disponibili comprendendo voli, hotel e pacchetti, non sono scontabili i traghetti e tutto quello a marchio SwanTour e PressTour. Infine si potrà ricevere il 5% di sconto anche acquistando o noleggiando film e serie televisive su Chili anche non avendo l’abbonamento.

