Poste Italiane: prelievi bancomat solo nell’orario di apertura, ecco in quali ATM

La segnalazione ci è venuta da un nostro lettore, e dopo diverse prove in vari sportelli bancomat abbiamo appurato che risponde a verità. Poste Italiane, infatti, non permette in tutti i suoi sportelli bancomat di prelevare denaro 24 ore su 24.

Prelievi solo in orario di apertura

Dopo un periodo in cui diversi ATM sono stati posti sotto attacca da parte dei ladri, in alcuni sportelli bancomat di Poste Italiane non è possibile effettuare i prelievi quando l’ufficio postale è chiuso. Questo perchè, per evitare furti, i bancomat vengono vuotati prima che l’ufficio postale chiuda.

Non accade su tutti gli sportelli di Poste Italiane ma solo in quelli che hanno in uso gli ATM di vecchia generazione.

Il limite di prelievo giornaliero di contante presso gli ATM di poste italiane, attualmente è di 600 euro giornalieri con un massimo di 2500 euro mensili.

