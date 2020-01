Poste Italiane: regalo di 50 euro per San Valentino, ecco di cosa si tratta

Poste Italiane sta realizzando un’iniziativa dal nome Sconti Bancoposta con la quale si potrà ricevere un risparmio su tutte le compere che verranno effettuate con le carte di Postepay e Banco Posta. Ovviamente, questo non vale per qualsiasi negozio, ma per tutti quelli che risultano essere convenzionati con l’iniziativa. Essi possono essere sia dei negozi fisici ma anche online. Qualcosa bolle in pentola anche con l’arrivo di San Valentino, vediamo di cosa si tratta.

Poste Italiane pensa agli innamorati, per San Valentino un buono di 50 euro

Per avere gli sconti sopra riportati bisogna semplicemente fare degli acquisti nei negozi fisici e in quelli online che sono convenzionati con l’iniziativa.

Ovviamente, bisogna sempre comprare con una carta di Postepay oppure con conto BancoPosta.

Per conoscere meglio i negozi che hanno aderito all’iniziativa, bisogna recarsi sul sito di Poste Italiane e cliccare sulla voce Sconti Bancoposta presenti sulle applicazioni Bancoposta e Postepay.

Nel mese di febbraio, chiunque faccia rifornimaneto presso i diversi punti Tamoil riceverà il 2% di sconto se si effettua un rifornimento pari a 150 euro nell’arco di una giornata.

A questo sconto, si potrà aggiungere quello del 5% se si agli Uci Cinemas o se si acquista qualcosa alle casse dei bar situati all’interno del cinema.

Tale sconto del 5% non potrà essere applicato sull’acquisto dei biglietti fatto online oppure presso le sale stesse del cinema.

Un altro sconto del 5% verrà effettuato se si acquista sul sito di Interflora.it, azienda che si occupa di effetturare consegne di fiori e piante in Italia, ma anche all’estero.

Ultimo, ma non per importanza, se verrà effettuato un acquisto sul sito alpitour.it si potrà ricevere un ulteriore sconto del 5%-su alcune vacanza.

Altro sconto del 5% viene dato da Chili, per l’acquisto di film oppure serie tv.

Leggi anche:

Buoni fruttiferi postali: il rendimento può essere variato da Poste Italiane?

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube