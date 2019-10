Poste Italiane: Wi-Fi gratis, coda meno noiosa negli uffici

Il progetto Wi-Fi Italia cerca di portare la connettività gratuita in tutte le aree pubbliche dei comuni italiani, l’obiettivo è quello di riuscire a farlo funzionere nei comuni con un numero di abitanti inferiori ai 2.000 e va aggiungere un tassello molto importante nella sua realizzazione agli uffici postali.

Andiamo a vedere qual è il vantaggio per i cittadini

L’accordo tra Mise e Poste Italiane permetterà ai cittadini di collegarsi gratis alle Wi-Fi che saranno presenti in tutti gli uffici postali che si trovano in tutto il territorio nazionale. Dalle dichiarazioni delle parti sembrerebbe che questa è la prima collaborazione di una lunga serie di progetti ad ampio respiro che prevede la realizzazione di servizi tra i due enti tramite l’utilizzo del Wi-Fi Italia.

Nelle dichiarazioni si evince che si vuole creare un Italia più connessa, moderna ed efficiente, tanti paesi in Europa sono molto più avanti di noi in questo. Poste Italiane si è impegnata ad investire in innovazioni per anticipare il futuro senza dimenticare tutte le esigenze locali. Una sfida molto importante e difficile, ma che con l’impegno ci aiuterà a riuscire nel raggiungere gli obiettivi e che ci renderà orgogliosi, questa la dichiarazione dai vertici di Poste Italiane.

È solo facendo sistema, con visioni, investimenti e tanti sacrifici, che l’Italia potrà diventare un paese moderno ed efficiente mettendosi alla pari con il resto del mondo.

