PosteMobile: l’offerta Creami WOW Weekend continua fino al 22 settembre

E’ di pochi giorni la notizia che riguarda l’operatore telefonico di PosteMobile. Infatti, questo gestore ha deciso di prolungare ancora per poco una delle sue offerte più economiche e richieste dal mondo della telefonia. Per la precisione, c’è la possibilità di attivare la promozione fino al 22 di settembre 2019. L’offerta è indirizzata, ancora una volta, a tutti i clienti nuovi, che intendono lasciare il loro vecchio operatore per quello nuovo, appunto PosteMobile. E’ possibile attivare la promozione online e fare o meno la portabilità non conta. Vediamo qualche dettaglio in più.

PosteMobile ci riprova con Creami WOW Weekend per il prossimo fine settimana

Come abbiamo già detto sopra, l’offerta telefonica è rivolta a tutti i nuovi clienti i quali avranno la possibilità di attivare il piano tariffario ricaricabile denominato Creami NeXt 1 al costo promozionale di soli 4.99 euro al mese invece che 10 euro.

La promozione Creami WOW Weekend è composta dai seguenti servizi: minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 10 GB di traffico internet con rete 4G sotto rete Wind Tre a soli 4.99 euro al mese.

Secondo quanto riportato, precisamente dal 17 al 22 settembre 2019 è anche possibile richiedere, all’interno del sito ufficiale dell’operatore, un contatto telefonico da parte di un operatore che lavora per conto di PosteMobile per attivare una nuova SIM dell’operatore con attiva la promozione Creami WOW Weekend in anteprima.

Il futuro nuovo cliente potrà essere contattato anche la settimana dopo e quindi non c’è motivo di preoccuparsi se non verrete richiamati nelle ore successive.

Parliamo dei costi

Vi informiamo, infine, che il costo di una nuova SIM ricaricabile dell’operatore è di 15 euro con 15 euro di traffico incluso e non sono previsti altri costi aggiuntivi, inclusa la spedizione.

Come accade in tutte le altre promozioni dell’operatore, i credit non utilizzati verranno persi, mentre in caso di extrasoglia si applicherà la tariffa di 50.41 centesimi di euro per ogni MB consumato.

Per avere maggiori dettagli vi consigliamo di chiamare il servizio clienti oppure di recarvi sul sito.

