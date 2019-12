Posto auto per disabili: come richiederlo e a chi spetta

Le persone disabili sono tutelate dalla legge con piccoli vantaggi che possono aiutare nell’affrontare la vita di ogni giorno. Tra questi aiuti rientra anche il cosiddetto posto auto per disabili, o contrassegno per invalidi, che permette di parcheggiare nelle aree dedicate alla persone con ridotta capacità di deambulazione. Vediamo a chi spetta il diritto di parcheggio per disabili e come richiederlo.

Contrassegno per disabili a chi spetta

Il contrassegno per disabili consente il parcheggio in aree adibite alla sosta delle persone invalide. Il contrassegno, quindi, è una sorta di autorizzazione della validità di 5 anni (rinnovabile) per chi troverebbe difficile parcheggiare nelle zone di parcheggio solite.

Si tratta di un contrassegno personale e no cedibile che può essere spostato in qualsiasi vettura si utilizza per l’invalido (valido solo se l’intestatario è a bordo, ovviamente).

Per ottenere il contrassegno è necessario rivolgersi al proprio Comune di residenza presentando l’apposita domanda con allegata documentazione medica che attesti l’impedita o ridotta capacità di deambulare.

Non basta, quindi, avere un’invalidità certificata, ma serve che l’invalidità sia legata alla ridotta o assente capacità di deambulazione. Il contrassegno, quindi, no spetta neanche in presenza di invalidità al 100% e neanche a chi gode dell’indennità di accompagnamento poichè è un’agevolazione destinata solo a quei disabili che hanno problemi nella deambulazione.

Il contrassegno disabili, quindi, spetta a:

non vedenti

persone don capacità di deambulazione ridotta

persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione (in questo caso il contrassegno è temporaneo)

persone che non hanno autonomia funzionale e necessitano di assistenza continua

Contrassegno disabili a cosa serve

Il contrassegno disabili non serve solo per parcheggiare nelle aree di sosta apposite ma permette anche di

Poter circolare e parcheggiare nell zone a traffico limitato

Poter circolare e parcheggiare nelle aree pedonali (ma solo quando l’accesso è autorizzato a una sola categoria di veicoli)

Poter circolare e parcheggiare nelle zone a traffico controllato

Circolare sulle corsie preferenziali riservate a taxi e al trasporto pubblico

In caso di blocco, limitazione delle circolazione o sospensione della circolazione poter circolare e parcheggiare in tali zone

Poter parcheggiare nelle aree di parcheggio a tempo limitato senza limiti di tempo

