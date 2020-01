Premio Poste Italiane: disegna una fiaba e vinci

Un posto magico, un idillio per la mente e per lo spirito, un rifugio segreto nel mondo della fantasia, un modo per vivere epoche e sensazioni non nostre: questo è quello che meglio esprime il concetto di fiaba. Ognuno ha la sua fiaba preferita, quella che tiene nel suo cuore e dalla quale molto ha imparato nel corso della sua vita. Magari è stata una fonte di ispirazione, un mantra da ricordare in ogni cosa che si fa, in ogni decisione che si prende. Che sia Cenerentola, la Bella Addormentata, Pinocchio, Biancaneve, quando rivediamo un film o un cartone animato ad essa ispirata, qualunque sia la nostra età, ritorniamo ad essere bambini e a sognare con gli occhi aperti, a immedesimarci in essa e a staccarci dalla realtà almeno per poco tempo. Chiudendo questa fantastica parentesi che meglio descrive cosa suscita in noi una fiaba, vogliamo parlarvi di un concorso davvero molto bello e particolare i cui protagonisti sono i bambini oltre alla fiaba. Il concorso nasce da Poste Italiane e meglio vi spiegheremo in seguito.

Disegna la tua fiaba per Poste Italiane, il concorso per tutti i bambini

Non un comune e banale concorso quello presentato da Poste Italiane, ma un concorso che solo a leggerlo ci fa sorridere.

I destinatari di questa fantastica iniziativa sono i bambini ed il suo scopo è quello di avvicinarli il più possibile alla lettura e alla scoperta di quel patrimonio fantastico che è il mondo della fiaba.

Il concorso prevede che qualsiasi bambino o bambina possa disegnare la propria fiaba preferita ed inviare il disegno a Poste Italiane.

Il disegno più bello, quello che sarà più apprezzato rispetto agli altri diventerà un francobollo.

Un esempio sono quelli di Capuccetto Rosso dell’anno 1975, oppure Alice nel paese delle meraviglie del 1976 e Pinocchio del 2010.

L’indirizzo per inviare il proprio disegno è il seguente: I Fatti Vostri – Via Teulada , 66 – 00195 – Roma.

La speranza è di vedere il disegno del proprio figlio, nipote o cugino come francobollo in giro per tutta l’Italia.

