Prepensionamento con 32 anni di contributi: vediamo quali possibilità

Torniamo a parlare di previdenza e nello specifico della possibilità di quiescenza per coloro che hanno raggiunto è 63 anni di età. Le misure che permettono il pensionamento con tale età possono essere svariate ma è bene sapere che, purtroppo, per l’accesso alla quiescenza è necessario rispettare anche altri paletti imposti dalle singole misure previdenziali. Vediamo quali sono e quali possibilità di prepensionamento ha il nostro lettore.

Pensione con 32 anni di contributi

Un nostro lettore ci scrive:

Buongiorno, sono una lavoratrice di 63 anni (compiuti da qualche giorno)

Anni fa mi è stata riconosciuta un’invalidità del 73%. Ed ho 32 anni di versamenti contributivi, nell’organico della mia azienda vogliono riorganizzare l’ufficio, con elementi più giovani, che possibilità ho per andare in pensione.

Le possibilità di accedere ad un pensionamento con 63 anni di età e 32 anni di contributi non sono moltissime. Da una parte non può accedere alla quota 100 poichè non riesce a raggiungere il requisito dei 38 anni di contributi richiesti.

Non può accedere al pensionamento neanche con l’Ape sociale poichè anche se la misura richiede 63 anni di età unitamente ad almeno 30 anni di contributi lei, attualmente, potrebbe accedere soltanto come invalido ma la percentuale minima richiesta per poter beneficiare dell’agevolazione è del 74% e, di conseguenza, è fuori anche da questa misura.

Vi è la possibilità del pensionamento con 64 anni di età grazie all’anticipata contributiva ma presumo non possa accedere neanche a questa misura che richiede che tutti i contributi versati siano successivi al 31 dicembre 1995 o che si possa optare per il computo nella gestione separata.

Penso che nel suo caso l’unica possibilità di pensionamento sia rappresentata dalla pensione di vecchiaia al compimento dei 67 anni a meno che la sua azienda non le permetta l’accesso all’isopensione che permette un congruo anticipo sulla pensione di vecchiaia ma completamente a spese dell’azienda. Può trovare maggiori informazioni sulla misura nel seguente articolo Isopensione per lasciare il lavoro 7 anni prima: cos’è e come funziona.

