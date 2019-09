Pressione alta, cancro alla prostata, allerta amianto nei cosmetici, farmaco pressione alta, ticket sanitario e farmaci equivalenti: le novità della giornata

Rassegna di tutte le novità per salute e benessere del 9 settembre 2019 su: come individuare la pressione alta, conclusioni sul cancro alla prostata, allerta amianto nei cosmetici, gli effetti collaterali di un farmaco contro la pressione alta, le news sul ticket sanitario e sui farmaci equivalenti, vediamo tutte le notizie al riguardo nella giornata di oggi.

Pressione alta, cause e rimedi

Per chi soffre di pressione alta, i fattori che la predispongono possono essere tanti, fate attenzione allo stress, ai cibi salati, al fumo, ma anche a potassio e sodio. L’ipertensione arteriosa non è una malattia, ma una condizione, aumenta la probabilità che si verifichino altre malattie cardiovascolari. È importante individuarla e curarla prima che provochi gravi danni. I fattori che la predispongono sono: un’elevata pressione nelle arterie, e dalla resistenza rispetto al flusso sanguigno, molto frequente nelle donne in menopausa.

Cancro alla prostata, lo studio

Stiamo parlando di una scoperta a dir poco impressionante, da uno studio esce fuori che mangiare i funghi due/tre volte a settimana, riduce il rischio di cancro alla prostata del 17%. Lo studio ha preso in esame circa 37 mila uomini di età compresa tra 40 e 79 anni, il periodo di osservazione è durato 13 anni.

Allerta amianto nei cosmetici

È stato trovato, purtroppo, amianto nei cosmetici di un produttore americano, interessata anche l’Italia, i prodotti sotto accusa ne sono 4. I consumatori sono invitati a non comprare e a non consumare, nel caso ne fossero in possesso, alcuni prodotti cosmetici della Beauty Plus Global, che vende accessori e makeup perché c’è una possibile presenza di amianto.

Farmaco per pressione alta: effetti collaterali

Bisogna sapere che somministrare tutti i giorni amlodipina in pazienti ipertesi, fa abbassare notevolmente la pressione arteriosa. Usata per il trattamento della pressione arteriosa alta e dell’angina pectoris, può essere somministrata da sola o insieme ad altri farmaci. La pressione arteriosa è la pressione che il cuore esercita sulle arterie, affinché queste ultime trasportino il sangue.

Ticket sanitario verso l’abolizione?

Il neoministro della Salute, deputato di Liberi e Uguali, vuole abolire il contributo fisso su visite ed esami deciso dal Governo Prodi e introdotto dal Governo Berlusconi.

Utilizzo farmaci equivalenti

L’Aifa pubblica sul suo sito i chiarimenti dell’utilizzo dei farmaci equivalienti e biosimilari. La comunicazione si è resa necessaria dopo le molteplici richieste sull’utilizzo di questi medicinali. Riportiamo di seguito la comunicazione dell’ente.

