Per la nostra salute dobbiamo fare attenzione ad alcune cose nella nostra vita, in particolare un occhio particolare lo dobbiamo tenere per la pressione alta, e in particolare la notte, vediamo perché.

Vediamo perché la pressione alta può essere pericolosa la notte

Come prima cosa capiamo bene il valore della pressione da che è dato; in effetti è la pressione che il sangue esercita sulle pareti dei vasi sanguigni e che a sua volta viene generata dalla forza della contrazione del cuore, e per definire una pressione arteriosa giusta e normale i valori limiti sono 130 per la massima e 90 per la minima.

Dobbiamo fare molta attenzione, in particolare per chi soffre già di ipertensione, in quanto più la pressione sale e supera i limiti e più si rischiano ictus, infarti o scompensi. Quello che bisogna sapere è che la notte la i valori si vanno ad abbassare tra il 10% e il 20%, senza distinzione tra chi soffre di questa patologia alta o no.

Se nel caso un soggetto presenta pressione alta durante la notte, è un fattore molto pericoloso, ha un fattore cardiovascolare aumentato e di conseguenza ha un pericolo maggiore di episodi di rischi fino ad arrivare alla morte.

Un motivo che vi potrebbe indurre a preoccuparvi, è la minzione frequente di notte, potrebbe significare che la pressione arteriosa si alza. Durante la notte solitamente avviene una contrazione tale che permette di dormire e non svegliarsi la notte per urinare.

Se si va spesso ad urinare durante la notte ci potrebbe essere un problema di un eccesso di liquidi nel corpo e una conseguente pressione arteriosa alta. Un problema potrebbe essere anche il troppo sale assunto nella cena, ma se vi alzate più volte durante la notte, l’unico consiglio che vi si può dare in questi casi è quello di consultare al più presto un medico per chiedere consiglio.

