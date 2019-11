Prestito personale: lo può richiedere anche un lavoratore autonomo?

Oggi certamente non è semplice ottenere un prestito dalle banche se si è lavoratori autonomi. Infatti le banche sono restii a concedere finanziamenti a questa categoria. Il lavoratore autonomo per essere certo che la sua richiesta di prestito personale venga accettata deve presentare oltre al proprio reddito come garanzia anche una firma di un garante che abbia un reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Prestito personale: i lavoratori autonomi ne hanno diritto?

Sono molti i lavoratori autonomi chi in periodo di crisi si ritrovano in ristrettezza e cercano un sostegno economico, che spesso si vedono negati dagli istituti di credito. Quindi si chiedono se possono e come possono ottenere un prestito, al riguardo ci giungono in redazione molti quesiti, oggi rispondiamo al seguente: “Buongiorno, sono F. ho trovato il vostro numero su internet vorrei fare una domanda…..sono autonoma da un anno posso avere un prestito oppure no attendo una risposta. Grazie mille”.

Come abbiamo già detto, per un lavoratore autonomo che vuol richiedere un prestito personale con la presentazione del sol reddito non è cosa semplice, ma vediamo come possiamo aiutare il nostro lettore.

Prestito personale: lavoratori autonomi a chi possono rivolgersi

Alcuni istituti di credito e bancari offrono prodotti a cui anche chi non un reddito dichiarabile ne può usufruire, ma prestando sempre le dovute garanzie richieste.

Poste Italiane S.p.A. propone il prestito personale “Prontissimo”. Questo è un prestito rivolto ai lavoratori autonomi italiani e stranieri. Può essere richiesto da tutte le persone residenti in Italia, con età anagrafica tra i 18 e i 70 anni, anche non sono titolari di un conto corrente postale o bancario. La richiesta del prestito va fatta agli sportelli di Poste Italiane, compilando l’apposito modulo. Si devono allegare i seguenti documenti: il documento d’identità, il codice fiscale ed una dichiarazione valida che attesti il proprio reddito. I cittadini stranieri devono anche allegare il permesso di soggiorno ed un attestato di residenza nel paese da almeno 36 mesi.

Agos Ducati concede ai lavoratori autonomi prestiti personali fino a 30.000 euro. La documentazione da presentare, oltre i documenti di identità, è dichiarazione dei redditi. Ma, a volte viene richiesto anche la firma di un garante quando il reddito certificato del lavoratore autonomo non garantisce il rimborso del prestito.

Intesa Sanpaolo propone prodotti interessanti per i prestiti a lavoratori autonomi e liberi professionisti, segnaliamo “PerTe Prestito Facile”. È un prestito personale flessibile, con il quale è possibile richiedere fino ad un massimo di 75.000 euro, rimborsabili fino a 120 mesi. Per ottenere il prestito bisogna presentare i seguenti documenti: documento d’identità, il codice fiscale e la dichiarazione dei redditi.

Risposta al nostro lettore

Dalla nostra ricerca sono risultati queste le soluzioni più vantaggiose per richiedere un prestito da parte di un lavoratore autonomo. Quindi consigliamo di rivolgersi ad una dei suddetti istituti per richiedere ulteriori informazioni.

