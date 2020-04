L’ aeroporto di El Dorado a Bogotá in Colombia è stato teatro nei giorni scorsi di presunte attività paranormali con l’apparizione di fantasmi. Un uomo che lavora nella struttura ha registrato queste attività paranormali con il suo cellulare. Questo in un momento in cui nell’aeroporto non c’erano altre persone, visto che l’aeroporto è attualmente chiuso a causa della pandemia di Covid-19. L’uomo ha assicurato che l’attività paranormale si sarebbe verificata nel bagno delle donne.

Fantasmi: L’aeroporto di El Dorado a Bogotá in Colombia è stato teatro di presunte attività paranormali

L’uomo ha pubblicato un video in cui si vede l’acqua del rubinetto che si apre da sola e si muove come se qualcuno si stesse lavando le mani. Successivamente, è possibile ascoltare l’attivazione dell’asciugamani elettrico. Il video si conclude con l’uomo che scappa via dal bagno dopo che la porta di una delle toilette si chiude all’improvviso. Il video che mostra i presunti fantasmi ovviamente è subito diventato virale sul web. Alcuni degli utenti che hanno guardato il filmato credono che l’attività paranormale sia reale, ma altri pensano che si possa trattare di un fake.

