Prevenire la comparsa delle rughe? Usa il retinolo e vedi che funzionerà

Ci sono persone che sono in piena lotta contro se stessi e i segni del tempo, basta affidarsi al retinolo, è un acido specifico della vitamina A e ha molti effetti benefici sulla pelle del viso. Gli studi hanno confermato e concordano su questo argomento e perché il retinolo dovrebbe far parte, a partire dai 30 anni, della dieta quotidiana della pelle.

Vediamo perché il retinolo viene usato contro i radicali liberi

Abbiamo detto che il retinolo liposolubile deriva dalla vitamina A, svolge un ruolo essenziale per la pelle trasformandosi in un elisir di bellezza. Stimola l’elasticità epidermica e la produzione di collagene, applicazioni costanti di retinolo danno alla pelle molta luminosità, rigenerando la melanina importante per contrastare la formazione di macchie scure antiestetiche dopo lunghe esposizioni al sole. Attenzione a non confondere il retinolo con l’acido retinoico, il quale è un farmaco che viene prescritto esclusivamente dai medici. Gli esperti consigliano il retinolo già dai 30 anni, età in cui la pelle comincia a produrre meno collagene, ed inizia ad avere bisogno di rinforzi aggiuntivi, nutrimento e maggiore idratazione, va in profondità e combatte i segni del tempo. Inizialmente conviene prendere un prodotto a bassa concentrazione di retinolo, 0,1% fino ad arrivare all’1%, i primi risultati si vedranno già dopo trenta giorni.

Come va applicato il retinolo?

Inizialmente il retinolo non dovrebbe essere applicato più di un paio di volte a settimana, e va ad agire sulla pelle creando dapprima una desquamazione, arrivando perfino a seccarla o farla arrossare. Solo con il passare del tempo e la costanza nelle applicazioni, sarà possibile incominciare a vedere i primi risultati. Il retinolo a parte quello che abbiamo detto fino ad ora, è particolarmente indicato per pelli grasse. Altra funzione molto importante del retinolo, è la funzione seboregolatrice, aiuta ad eliminare le impurità e contrasta attivamente brufoli e acne che spesso colpiscono la nostra pelle.

