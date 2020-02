Previsioni meteo metà settimana: potrebbe arrivare una perturbazione atlantica | Video

Dopo un inizio settimana così bello cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni? Vediamo le previsioni meteo di metà settimana per scoprirlo. Un ciclone extra tropicale sta interessando l’Europa settentrionale e i suoi lembi più a sud stanno avvolgendo anche l’Italia dove porta un pò di nubi e un rinforzo dei venti di Libeccio.

Previsioni meteo metà settimana

A metà settimana, tra mercoledì e giovedì, avremo un rinforzo dell’alta pressione mentre le perturbazioni atlantiche scorreranno sull’Europa settentrionale. Solo nella giornata di venerdì una piccola perturbazione nord atlantica potrebbe staccarsi dal flusso principale per interessare l’Italia, soprattutto le regioni adriatiche. Questo, in ogni caso, lo vedremo nel dettaglio in un prossimo aggiornamento.

Tra mercoledì e giovedì il tempo sarà stabile pressoché ovunque, qualche addensamento bassa sulla Toscana, sul Nord est e gran parte della Pianura Padana specie nelle prime ore della giornata.

Sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia e sui rilievi.

Temperature

Temperature grossomodo stabili con i valori massimi compresi tra i 10 gradi del nord, i 12 gradi del centro e i 14 gradi del sud. Le temperature minime, invece, oscilleranno tra i 5 gradi del nord, gli 8 gradi del centro ed i 9 gradi del sud.

Per approfondire con la grafica nel dettaglio guarda il nostro video delle previsioni meteo:

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube