Previsioni meteo: a breve cambia tutto, arriva la neve in pianura dopo l’alta pressione

Fino ad ora il 2020 ci ha regalato bel tempo, se si eccettuano un paio di giorni di freddo più intenso degli ultimi giorni. Grazie all’alta pressione subtropicale che avvolge l’Italia dall’inizio dell’anno. Il freddo dei giorni scorsi, però, ha lasciato spazio di nuovo al bel tempo che, però, durerà poco e presto arriverà anche la neve.

Previsioni meteo neve in pianura

Nel corso dei prossimi giorni, sicuramente fino a venerdì, ci troveremo di fronte a temperature in rialzo che potranno raggiungere, in alcuni casi, anche valori primaverili, ma non lasciamoci ingannare e ricordiamo che siamo in Inverno. L’aumento dell’alta pressione, infatti, porterà le temperature massime a toccare i 13 gradi al Nord, i 15 gradi al Centro e i 17 gradi al Sud.

Ma un potente anticiclone sta per raggiungere l’Europa e il cambiamento toccherà anche la nostra penisola. Lo scontro dell’anticiclone con l’alta pressione porterà a piogge e nubifragi, soprattutto in Sardegna e al Sud mentre sul resto dell’Italia permarrà il bel tempo per l’aumento dell’alta pressione.

Le giornate di sole, quindi non dureranno a lungo e l’aria fredda potrebbe portare anche nevicate a bassa quota. La neve potrebbe interessare il basso Piemonte sopra ai 700 metri, l’Appennino Emiliano e quello Toscano ma qualche spolverata di neve potrebbe cadere anche tra Marche e Abruzzo, sopra i 900 metri.

Nessuna nevicata, invece, è prevista al Sud.

Non lasciamoci, quindi, ingannare dal sole e dalle temperature in aumento, all’inizio della primavera mancano ancora 2 mesi e l’inverno ha ancora tutto il tempo di manifestarsi in tutto il suo gelo.

