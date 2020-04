Previsioni meteo: a metà settimana bel tempo in tutta Italia

Arrivano buone notizie per gli amanti del bel tempo. Infatti secondo le ultime previsioni Meteo a partire da metà settimana è previsto il ritorno del sereno su tutta la penisola. Assisteremo inoltre ad un ulteriore aumento delle temperature. A partire dalla giornata di mercoledì 8 aprile in tutta Europa si rafforza l’alta pressione grazie all’anticiclone e questo porterà bel tempo su tutta l’Italia. Anche il Sud che in questi giorni deve fare i conti con cielo nuvoloso e temperature più basse della media da domani vedrà un miglioramento della situazione generale.

Previsioni Meteo di metà settimana: torna il bel tempo su tutta l’Italia con temperature in aumento e cieli sereni

Le previsioni meteo di metà settimana indicano che dunque finalmente piogge e nuvole resteranno lontane dalla nostra penisola. Qualche addensamento pomeridiano rimarrà solo sull’arco alpino ma in ogni caso non sono previste piogge. Dal punto di vista termico, netto aumento delle temperature rispetto a questi ultimi giorni in tutta Italia. Al Nord infatti avremo massime di 21 gradi e minime di 7 al Centro massime di 18 e minime di 8. Al Sud massime di 18 gradi e minime di 8. I valori più alti nei prossimi 3 giorni si raggiungeranno sulla pianura padana, in Toscana, Lazio e Sardegna dove addirittura potrebbero esserci picchi di 22/23 gradi.

Ti potrebbe interessare: Previsioni Meteo: Pasqua e Pasquetta in Italia temperature in aumento

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube