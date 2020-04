Previsioni Meteo: bel tempo in questo fine settimana del 25 aprile

Ben tornati con le previsioni meteo. Oggi vi anticipiamo quello che accadrà in questo fine settimana del 25 aprile in Italia. L’anticiclone nord africano si sta riappropriando del mediterraneo e quindi regalerà un fine settimana nel complesso stabile e mite. Infatti le temperature torneranno a salire andando nuovamente oltre i 23 – 24 gradi su buona parte della penisola. Questo sia nella giornata di sabato 25 aprile che in quella di domenica 26 aprile. La situazione però è ancora una volta transitoria. Infatti le cose cambieranno nuovamente all’inizio della prossima settimana con una perturbazione atlantica che lambirà il mediterraneo con una massa di aria fresca che arriverà sulla nostra penisola guastando nuovamente il tempo.

Previsioni meteo: Tempo sereno il 25 aprile su quasi tutta Italia ma poi ad inizio settimana torna il maltempo specie al Nord

Dunque secondo le previsioni meteo mentre nel week end ci saranno cieli sereni e temperature gradevoli da lunedì la situazione cambierà radicalmente con nubi, piogge e anche qualche temporale sparso. Questo in particolare sul Nord del paese e sul versante tirrenico della penisola. Al Sud invece anche lunedì e martedì il tempo sarà prevalentemente sereno con temperature gradevoli con massime che supereranno ancora una volta i 22 gradi. A presto con le nuove previsioni del tempo.

