Previsioni meteo: che estate ci attende dopo la quarantena?

In tanti si domandano che estate ci attende dopo la lunga quarantena dovuta all’epidemia di coronavirus in Italia e nel mondo. Le Previsioni Meteo per quanto riguarda la prossima estate iniziano a dare le prime indicazioni sul tipo di estate che ci aspetta. A quanto pare a giugno ci saranno i primi caldi della stagione. Questo avverrà in particolare nella zona centro meridionale del paese dove già in alcune giornate del prossimo mese di giugno le massime toccheranno i 30 gradi e forse anche più.

Ecco cosa dicono le Previsioni Meteo a proposito della prossima estate in Italia dopo la quarantena dal coronavirus

Situazione diversa al Nord dove a causa di correnti instabili in arrivo dall’Atlantico, il tempo sarà ancora incerto con possibili frequenti perturbazioni e temperature che probabilmente saranno al di sotto della media. Il caldo vero però lo avremo solo a partire da luglio e agosto quando le previsioni meteo per la prossima estate indicano che il famigerato anticiclone africano diventerà una presenza costante sul nostro paese per molte settimane.

In quel periodo le previsioni meteo indicano che ci potrebbero essere temperature superiori alle medie stagionali anche di 2 o 3 gradi. Si attendono le classiche ondate di caldo con temperature oltre i 35 gradi soprattutto al Sud Italia ma anche nel resto della penisola. La prossima estate inoltre in Italia si potrebbe caratterizzare anche per una scarsità di precipitazioni maggiore rispetto a quella vissuta negli ultimi anni. Ovviamente le previsioni meteo potrebbe cambiare ancora da qui all’inizio dell’estate. Vedremo dunque come si evolverà la situazione.

