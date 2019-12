Previsioni meteo: che tempo farà i primi giorni del 2020?

Che tempo farà nel 2020? Vediamo le previsioni del tempo per i primi giorni del 2020. Il nuovo anno si apre con il bel tempo e con l’alta pressione delle Azzorre in rinforzo sul Mediterraneo. L’alta pressione spazzerà via gli effetti delle correnti atlantiche espandendosi verso est.

Previsioni meteo primi giorni 2020

L’alta pressione delle Azzorre spingerà le correnti di aria fredda verso l’est Europa, previste alte nebbie e in Pianura Padana. Temperature in lieve aumento nelle ore centrali mentre farà decisamente freddo di notte e al primo mattino.

Il 2020, quindi, inizierà all’insegna del bel tempo anche se con temperature piuttosto rigide. Nel dettaglio avremo bel tempo e sole su tutta Italia con cieli sereni o poco nuvolosi pressochè ovunque con qualche addensamento al nord, in Pianura Padana e sull’alto tirrenico dove avremo nubi basse e qualche banco di nebbia anche su Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna.

Temperature

Come abbiamo accennato le temperature subiranno, proprio grazie all’alta pressione delle Azzorre, un lievissimo aumento.

Al Nord temperature massime di 8 gradi e minime di 5.

I valori al centro saranno compresi tra i 12 gradi di massima e i 5 gradi di minima

Al sud, invece, avremo valori termici compresi tra i 12 gradi di massima e i 6 di minima.

