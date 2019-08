Previsioni meteo: con l’anticiclone africano i giorni più caldi dell’estate, fino a quando?

Domenica 11 e lunedì 12 agosto, grazie all’anticiclone sub tropicale, saranno i giorni più caldi ed afosi dell’estate con temperature che arriveranno anche a 40 gradi. La differenza rispetto agli altri anticicloni estivi, è che questo si estenderà su tutto il Paese non lasciando, quindi, spazio a zone escluse dalla calura.

Previsioni meteo: dove farà più caldo?

Già a partire dalla giornata di ieri, 10 agosto, le temperature hanno rincominciato ad alzarsi su Sardegna, l’area tirrenica centrale, in Toscana, Umbria e Val Padana. Ma nella giornata di domenica e lunedì il caldo diventerà davvero opprimente e l’anticiclone africano darà il meglio di sè portando le temperature ai 40 gradi in diverse parti d’Italia.

Anche se il caldo di domenica sarà molto acuto e provocherà forti disagi, la giornata peggiore sarà, in ogni caso, lunedì quando sono attese temperature vicine al 40° in Sardegna, Puglia e foggiano. Temperature di 37-38°, invece, sono attese a Catania, Perugia, Firenze e Bologna.

Il resto dell’Italia, in ogni caso, non sarà risparmiato e anche a Roma ci saranno temperature di 36°.

Le aree più al riparo dal gran caldo sono quelle più vicine ai rilievi alpini (Verona ed Udine, per esempio). Risparmiate dal caldo estremo anche Torino, dove non si supereranno i 28°, e Milano che non supererà i 31-32°.

Una netta rinfrescata dovrebbe arrivare a partire da martedì’ 13 agosto, data che metterà fine, definitivamente al caldo africano.