Previsioni Meteo: da giovedì neve a bassa quota e piogge ovunque

Arrivano brutte notizie per gli amanti del bel tempo. Le previsioni Meteo dicono che da giovedì ci sarà un’ulteriore peggioramento delle condizioni climatiche del nostro paese. E’ prevista neve a bassa quota e pioggia un po’ ovunque sulla penisola. Tutto questo a causa di un vortice mediterraneo che porterà maltempo in Italia almeno sino alla giornata di venerdì. Tuttavia da giovedì le temperature torneranno a salire in quanto un vortice di aria calda proveniente dal Nord Africa si mischierà all’aria fredda e le temperature cominceranno ad aumentare.

Nelle regioni ioniche e del medio e basso versante Adriatico giovedì sono previste piogge ma anche temporali in alcune località. La Neve a bassa quota è prevista in Emilia Romagna in primis ed anche in Toscana, Umbria e Marche. Da Venerdì invece, sempre secondo le previsioni Meteo, le temperature si alzeranno ma le piogge continueranno. Soprattutto per quello che concerne il meridione. I venti saranno ancora forti con mari molto mossi o agitati. Da giorno 28 marzo la situazione dovrebbe migliorare con il maltempo che si sposterà verso la Turchia. Tuttavia aria fredda proveniente dai mari del nord dovrebbe portare ad un’ulteriore abbassamento delle temperature anche nel week end. Purtroppo però le previsioni meteo dicono che anche Domenica il maltempo potrebbe ritornare. In proposito vi aggiorneremo più avanti.

