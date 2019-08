Previsioni meteo: da lunedì torna la fiammata africana, ecco dove

Quella di domani sarà un domenica mite, senza eccessi di calore ma che farà da preludio ad una settimana di passione a causa del caldo.Le temperature di domani, infatti, ancora abbastanza contenute ci accompagnano al brusco ritorno della fiammata africana a partire da lunedì.Il ritorno del caldo interesserà più o meno tutta Italia. Le temperature inizieranno a salire per raggiungere i 38° a Terni, Roma, Frosinone, Firenze, Prato e Arezzo.I termometri toccheranno picchi da 40° soprattutto al Sud ma l’afa sarà in aumento più o meno in tutta la penisola. E’ bene, quindi, godersi le temperature calde ma senza eccessi di questo fine settimana in attesa del ritorno dell’afa.

Qualche addensamento nuvoloso è previsto lungo l’arco prealpino a causa di una perturbazione atlantica ma nubi si potrebbero trovare anche sull’Appennino abruzzese e al Centro Sud, anche se dal punto di vista delle precipitazioni non saranno nulla di significativo.

Il Nord, al momento, sembra escluso dai picchi di temperature e le condizioni potrebbe perdurare con un caldo gradevole e tipicamente estivo ma senza troppi eccessi e disagi.