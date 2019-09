Previsioni meteo: da mercoledì ribaltone e arriva il freddo, ecco da dove

Proseguono anche oggi, lunedì 16 settembre, le temperature estive che hanno allietato il fine settimana, ma quella appena iniziata si può definire asurda visto che si passerà, da un giorno all’altro, dall’estate all’autunno. Ci attende nella notte tra martedì e mercoledì un ribaltone che porterà al crollo delle temperature e al rischio di trovarsi di fronte grandinate e temporali.

Inizio settimana ancora all’insegna del caldo e del sole, con temperature sopra la media stagionale. Ma non lasciatevi ingannare: nella notte tra martedì e mercoledì l’anticiclone Bora affluirà sull’Italia portando aria fredda che contrasterà quella calda dando origine ad una fase temporalesca.

Da martedì sera i primi temporali arriveranno in Friuli Venezia Giulia ma nel corso della mattinata di mercoledì i peggioramenti di registreranno anche in Veneto e in Emilia Romagna.

Con il trascorrere della giornata i rovesci si spargeranno a macchia di Leopardo su Trentino, Lombardia e Piemonte spostandosi, ancora, nella serata nel Centro Italia.

Previsioni meteo 19 e 20 settembre

Giovedì sarà la prima vera giornata autunnale con temporali e grandinate che raggiungeranno anche le Marche, l’Abruzzo, il Molise e la Puglia. Tempo più stabile, invece, su Sicilia, Sardegna e Calabria. Al centro Nord assisteremo ad un brusco crollo delle temperature che raggiungeranno, di massima, anche i 20 gradi.

Venerdì graduale miglioramento mantenendosi, però, le temperature decisamente più fresche su tutta l’Italia. Instabilità, nella giornata di venerdì, permarrà su Puglia, Basilicata e Calabria con qualche possibilità di rovesci temporaleschi. Nella serata, però, anche su questi settori vi sarà un notevole miglioramento facendo da preludio ad un fine settimana che potrebbe essere di nuovo all’insegna dell’alta pressione. Su quest’ultima ipotesi, però, al momento non ci sono certezze dovendo attendere aggiornamenti nel corso della settimana.