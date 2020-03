Previsioni meteo da venerdì a domenica: arriva il maltempo con pioggia e neve abbondante

Dopo i primi giorni della settimana che ci hanno fatto passare da temporali a giornate di sole, vediamo cosa ci riservano le previsioni meteo per il fine settimana. Un vero e proprio treno di perturbazioni atlantiche sta interessando l’Italia dopo un inizio e proseguimento di inverno assolutamente anomalo privo di piogge e nevicate.

Previsioni meteo fine settimana

Nel week end una nuova perturbazione molto intensa raggiungerà il Mediterraneo. Si tratta di aria fredda nord atlantica di origine artica che dalla Francia si dirigerà sul Tirreno dando vita ad una deflessione molto incisiva che coinvolgerà buona parte del centro sud e parzialmente anche il nord.

Avremo quindi tante piogge e nuove forti abbondanti nevicate in montagna.

Nel dettaglio in grafica (che potrete vedere nel nostro video sottostante) è possibile notare il diffuso peggioramente in tutto in centro sud : tra venerdì e domenica avremo piogge a più riprese, localmente a carattere di nubifragio , sul lato adriatico centrale vedremo il peggioramento tra sabato e domenica . Temporali forti possibili anche sulle isole maggiori. I fenomeni al nord saranno più blandi e concentrati principalmente nella giornata di venerdì, qualche pioggia residua anche sabato ma poi tornerà il beltempo.

Temperature

Le temperature sono sostanzialmente stabili con valori massimi compresi tra i 10 gradi del nord e del sud e i 9 gradi del centro. I valori minimi, invece, oscilleranno tra i 3 gradi del nord, i 5 gradi del centro ed i 7 gradi del sud.

Guarda, per avere un maggior approfondimento nel dettaglio delle grafiche, il nostro video delle previsioni meteo per il fine settimana da venerdì a domenica:

