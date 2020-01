Previsioni meteo dall’8 gennaio: bel tempo ovunque

Vediamo che tempo farà nei prossimi giorni ed in particolare da domani 8 gennaio con le previsioni meteo. L’alta pressione delle Azzorre continua ad essere ben stabile su tutta l’Europa centro occidentale dove regala cieli sereni o poco nuvolosi mentre una perturbazione artica sta interessando i Balcani e la Grecia con nevicate fino a bassa quota.

Previsioni meteo dall’8 gennaio

Tra mercoledì 8 e venerdì 10 gennaio 2020 avremo ancora la presenza ben salda dell’alta pressione delle Azzorre su tutta l’Europa entro occidentale, sull’Europa meridionale, e quindi anche sull’Italia, dove porterà cieli sereni o poco nuvolosi ed un lieve aumento delle temperature. Le perturbazioni atlantiche scorreranno sul Nord Europa.

Nel dettaglio, quindi, bel tempo su tutta Italia tra mercoledì e venerdì. Qualche addensamento nella giornata di mercoledì sulle isole maggiori dove non mancherà anche qualche isolata pioggia ma il tempo è destinato a migliorare nel corso della settimana. Altrove poco o nulla da segnalare se non qualche banco di nebbia o foschia sulla Pianura Padana e le zone interne del centro Italia.

Temperature

Come abbiamo annunciato in apertura temperature in lieve rialzo.

Nord: valori termici compresi tra 12 gradi di massima e 5 gradi di minima.

Centro: temperature massima 13 gradi e minime 6 gradi.

Sud: temperature massime 14 gradi e minime a 6 gradi

Guarda il nostro video sulle previsioni meteo per la grafica con il tempo:

