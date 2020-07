Previsioni meteo di metà settimana: tempo instabile tra mercoledì e venerdì

Bentornati con l’appuntamento relativo alle previsioni meteo nel nostro paese. Oggi vi diciamo che tempo farà nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì. L’alta pressione pian piano perde forza sul mediterraneo. Ci riferiamo all’anticiclone delle Azzorre visto che quello tropicale rimane per il momento nelle regioni nord africane. Questo porterà nel nostro paese correnti più fresche con tempo instabile e temperature più basse rispetto agli scorsi giorni almeno fino a sabato. Da mercoledì quindi in Italia ci sarà un deciso peggioramento del tempo.

Tempo instabile a metà settimana in Italia secondo le ultime previsioni Meteo

Le Previsioni meteo di metà settimana dicono anche che il peggioramento del tempo a partire dal Nord Italia interesserà quasi tutta la penisola. I primi fenomeni temporaleschi si verificheranno mercoledì al Nord Italia ma poi interesseranno nelle giornate successive anche le regioni del Centro e del Sud Italia. Da giovedì acquazzoni e i temporali si faranno più forti in particolare sulla pianura padana e sulle regioni adriatiche ed in particolare su Marche e Abruzzo. Per quanto riguarda le temperature al Nord avremo in questi giorni massime intorno ai 25 e minime intorno ai 16, al Centro massime sui 27 e minime sui 18 e al Sud massime di 28 e minime di 19. A presto con le previsioni meteo del prossimo week end.

