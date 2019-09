Previsioni meteo domani: previsti acquazzoni, ecco dove

Pochissime piogge previste per domani, venerdì 27 settembre 2019. L’aeronautica Militare, con il suo Servizio Meteorologico, infatti prevede piogge solo in Calabria nella mattinata di domani con particolare attenzione alle province di Crotone e Cosenza.

Nella giornata odierna abbiamo visto un miglioramento in quasi tutto il Nord mentre al Sud si è assistito ad un peggioramento visto che la perturbazione si è spostata gradualmente al sud. Venerdì, invece, sarà all’insegna dell’instabilità che porterà a qualche breve piovasco nel fine settimana. Non subiranno variazioni le temperature che non saliranno mai sopra i 27 gradi e non scenderanno mai sotto i 16.

Previsioni meteo venerdì 27

Sulle altre regioni è previsto sole eccetto per il Nord-Est e Nord-Ovest in cui è previsto tempo nuvoloso quasi ovunque. La nuvolosità, invece, si estenderà anche alle regioni del Nord. Si manterrà sereno il tempo al Centro e al Sud.

Previsioni meteo 27 settembre Roma

A Roma per domani, venerdì 27 settembre, è previsto bel tempo con una giornata soleggiata e con temperature che varieranno dai 16 ai 27 gradi.

Previsioni meteo Milano

La giornata di domani a Milano invece, non dovrebbe essere bellissima con nuvolosità sparsa dalla mattinata e con temperature che non riusciranno a superare mai i 20 gradi. Non è prevista, in ogni caso, pioggia.