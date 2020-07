Previsioni Meteo: ecco che tempo farà nel weekend del 18 e 19 luglio

Nuovo appuntamento con le previsioni meteo. Oggi vi diremo che tempo farà in Italia nel weekend del 18 e 19 luglio 2020. L’anticiclone è ancora ben lontano dall’Italia. Questo permette l’ingresso nel paese di correnti di aria più fresca provenienti dal Nord Europa dando origine a nubi e temporali anche di una certa intensità. La situazione purtroppo non cambierà molto nemmeno nel prossimo weekend. Ancora aria fresca dal Nord Europa arriverà passando dall’adriatico nel nostro paese portando numerosi acquazzoni soprattutto nella giornata di sabato quando il maltempo sarà abbastanza esteso nel nostro paese.

Ecco come sarà il tempo nel week end del 18 e 19 luglio in Italia secondo le ultime previsioni meteo

Nel maltempo principalmente coinvolte secondo le previsioni Meteo le aree del Nord Est. Inoltre Sabato anche in pianura tra Friuli e Veneto è previsto maltempo. Domenica però assisteremo ad un generale miglioramento delle condizioni meteo sul nostro paese. Anche nel centro sud è previsto maltempo e aria fresca anche se questo principalmente sulle zone interne ed in particolare in Puglia e Campania. Per quanto riguarda infine le temperature al Nord sono previste massime intorno ai 28 e minime intorno ai 18, al Centro invece massime a 29 e minime a 18. Infine al Sud è prevista una temperatura massima di 30 e minima di 19. A presto con le nuove previsioni del tempo.

Ti potrebbe interessare: Previsioni meteo: che estate ci attende dopo la quarantena?

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube