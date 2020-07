Previsioni meteo: ecco come sarà il tempo nel weekend del 25-26 luglio in Italia

Nuovo appuntamento con le previsioni meteo. Oggi vi riveliamo come sarà il tempo in Italia nel week end del 25 e 26 luglio. Dando un’occhiata alle immagini del satellite appare subito evidente come l’anticiclone sia ben posizionato su tutto il mediterraneo. Qualche nube qua e la al Nord e sulla Spagna e Francia ma per il momento la situazione è abbastanza stabile. Nei prossimi giorni però le cose cambieranno con temporali verso metà settimana al Nord.

Previsioni meteo weekend: in Italia il 25 e il 26 luglio bel tempo su quasi tutto il paese

Tornando al fine settimana del 25 e 26 luglio le previsioni meteo indicano bel tempo su quasi tutta Italia, qualche temporale pomeridiano è previsto solo sull’arco alpino e appennino e zone interne. Nel resto del paese cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati su buona parte d’Italia. Dal punto di vista termico non ci saranno sorprese. Le temperature avranno mediamente massime tra 33 e 30 e le minime intorno ai 21 e 22. Al sud si potrebbe arrivare ad avere anche picchi di 35 gradi. Questo è tutto a presto con le nuove previsioni del tempo.

