Previsioni meteo ferragosto tra sole e temporali: ecco dove il tempo è a rischio

Domani è Ferragosto e moltissimi sono gli italiani che si domandano come sarà il tempo per organizzarsi in scampagnate e gite al mare. Vediamo, quindi, secondo le previsioni meteo aggiornate, quale saranno le condizioni meteorologiche per la festa più attesa dell’estate.

La situazione atmosferica subirà un cambiamento e si passerà dal caldo intenso dei giorni scorsi ad un caldo gradevole e accompagnato di venti freschi di provenienze nord europea.

Mattino cielo sereno, il 15 agosto, in Sardegna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, Molise, Campania e Puglia. Su gran parte del settentrione, su Calabria e Sicilia, invece, il cielo sarà novuoloso soprattutto a partire dal primo pomeriggio e non possono escludersi temporali sulle Alpi, sull’Appennino emiliano, sul catanese e sulla Calabria.

In tutto il resto della penisola continuerà il bel tempo ma la cosa fondamentale è rappresentata dal deciso abbassamento delle temperature che renderanno più gradevole trascorrere la giornata all’aperto con temperature che non supereranno i 30/33 gradi con abbassamenti di circa 10° al Nord, di circa 8° al Centro e di circa 5° al Sud.