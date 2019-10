Previsioni meteo fine ottobre: ecco quando arriva il freddo

Nonostante si sia nell’ultima fase del mese di ottobre e si dovrebbe essere, di conseguenza, nel cuore dell’autunno, molte zone di Italia stanno vivendo ancora con climi estivi. Quello che tutti si chiedono, a questo punto, è quando arriverà il freddo vero e proprio. Come è ovvio questa situazione di caldo anomalo è destinata a finire, vediamo quando.

Previsioni meteo e freddo

Nel corso della settimana appena iniziata non vi saranno cambiamenti significativi nelle condizioni meteorologiche e nelle temperature. Al momento il freddo non sembra intenzionato ad investire l’Italia e per vedere un cambiamento deciso delle condizioni meteo e delle temperature bisognerà attendere la fine del mese.

Verso la fine di ottobre, infatti, i venti freddi provenienti dal polo Nord saranno pronti ad investire gran parte della penisola con conseguente maltempo generalizzato e con un brusco calo delle temperature. Si assisterà, quindi, tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, ad una vera e prorpia metamorfosi del clima che poerteà ad un periodo molto freddo, molto più intenso delle medie stagionali.

Ovviamente, visto che manca più di una settimana alla fine di ottobre, sembra chiaro che tutto potrebbe cambiare rispetto alle previsioni appena ipotizzate: carte alla mano ci sentiamo di dire che l’arrivo del freddo a fine mese è molto, molto probabile anche se il cambiamento dei venti potrebbe invertire anche le previsioni meteo più precise.

