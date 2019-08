Previsioni meteo fine settimana 10/11 agosto

Ci avviciniamo ad un altro weekend di partenze e rientri per le vacanze estive. Il tempo continua con il gran caldo in tutt’Italia, solo al centro ci sarà un lieve abbassamento di temperature. Ecco le previsioni meteo del fine settimana di sabato 10 agosto e domenica 11 agosto.

Previsioni di sabato 10 agosto

Nord:

Bel tempo tranne un incremento di nuvole cumuliformi a ridosso dei rilievi montuosi e sul Nord Ovest nelle ore centrali della giornata, con associati locali temporali.

Centro e Sardegna:

Cielo sereno per buona parte della giornata salvo locali formazioni nuvolose pomeridiane a ridosso dei rilievi Appenninici.

Sud e Sicilia:

Condizioni di tempo stabile su tutte le Regioni tranne addensamenti di nubi basse lungo le coste Tirreniche di Calabria Meridionale e Sicilia e un modesto sviluppo di attività cumuliformi sulle aree Appenniniche nelle ore più calde della giornata.

Temperature:

Minime in lieve aumento al Nord Ovest, su Sardegna Occidentale e Sicilia Meridionale. In lieve calo su basso Veneto, Emilia Romagna Orientale, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia garganica ed aree costiere Tirreniche Meridionali. Senza variazioni di rilievo altrove. Massime in diminuzione su Puglia, Calabria e Sicilia, in generale aumento sul resto della Penisola, più marcato al Nord est e in Toscana.

Venti:

Deboli variabili al Nord tendenti a disporsi da Est in pianura padana. Deboli variabili sulla Sardegna e deboli da Nord e sulle restanti Regioni con locali rinforzi sulla Sicilia Occidentale.

Mari:

Da poco mossi a localmente mossi il Tirreno, lo stretto di Sicilia, lo Ionio e l’Adriatico Meridionale, poco mossi i restanti mari.

Previsioni di domenica 11 agosto

Nord:

Bel tempo salvo sviluppo di nubi cumuliformi, con associati locali temporali a ridosso dei rilievi nelle ore centrali della giornata.

Centro e Sardegna:

Cielo sereno per buona parte della giornata salvo locali formazioni nuvolose pomeridiane a ridosso dei rilievi Appenninici.

Sud e Sicilia:

Condizioni di tempo stabile su tutte le Regioni. Formazioni di nubi basse lungo le coste Tirreniche di Calabria e Sicilia.

Temperature:

Minime in lieve aumento al Nord Ovest, su Sardegna Occidentale e Sicilia Meridionale. In lieve calo su basso Veneto, Emilia Romagna Orientale, Toscana, Marche, Abruzzo ,Molise, Puglia Garganica ed aree costiere Tirreniche Meridionali. Senza variazioni di rilievo altrove. Massime in diminuzione su Puglia, Calabria e Sicilia, in generale aumento sul resto della Penisola, più marcato al Nord Est e in Toscana.

Venti:

Deboli variabili al Nord tendenti a disporsi da Est in pianura padana. Deboli variabili sulla Sardegna e deboli al Nord e sulla restanti Regioni.

Mari:

Da poco mossi a localmente mossi il Tirreno, lo stretto di Sicilia, lo Ionio e l’adriatico Meridionale, poco mossi i restanti mari.