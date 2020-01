Previsioni meteo fine settimana 11 e 12 gennaio: bel tempo quasi ovunque

Che tempo dobbiamo aspettarci per questo fine settimana ? Continuerà il bel tempo o siamo destinati ad un’inevitabile peggioramento? Vediamo cosa dicono le previsioni meteo per sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020. L’alta pressione delle Azzorre continua ad interessare buona parte dell’Europa Centro occidentale portando bel tempo.

Previsioni meteo fine settimana 11 e 12 gennaio

In questa situazione troviamo anche delle nubi instabili in particolar modo sul Nord Africa, sul Mediterraneo meridionale dove, quindi, si è sviluppata una bassa pressione molro blanda alimentata da aria fresca nord Atlantica che porterà della locale instabilità e qualche addensamento nel corso del week end. Tutto questo mentre l’alta pressione coinvolgerà buona parte dell’Europa centrale e anche buona parte dell’Italia.

Nel dettaglio, quindi, tempo stabile pressoché ovunque con tanto sole. Non mancheranno, però, le nebbie in Pianura Padana specie di notte e al mattino con gelate. Qualche nube e instabilità la ritroveremo all’estremo sud e in modo particolare sulla Sicilia e sul reggino dove avremo degli addensamenti e qualche isolata pioggia. Nubi in aumento anche sulla Puglia, la Sardegna, la Basilicata e la Campania ma senza fenomeni annessi.

Temperature

Le temperature sono tendenzialmente stabili con massime comprese tra 11 e 14 gradi e minime comprese tra 2 e 6 gradi. Vediamo nel dettaglio:

Al nord valori termici compresi tra 12 di massima e 2 di minima.

Al centro valori termici compresi tra 11 di massima e 6 di minima.

Al sud valori termici compresi tra 14 di massima e 6 di minima.

Guarda il nostro video delle previsioni meteo

