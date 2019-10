Previsioni meteo fine settimana 19 e 20 ottobre: di nuovo maltempo ma non ovunque

Atteso di nuovo maltempo per il fine settimana del 19 e 20 ottobre, soprattutto al Nord Italia. Le piogge arriveranno in primis nelle regioni di Nordovest ma si estenderanno nel corso delle ore, anche a Liguria e Piemonte fino ad arrivare all’alta Toscana. Maltempo meno presente, invece, in Triveneto e in Emilia Romagna.

Previsioni meteo fine settimana

Da attendere, quindi, secondo le previsioni meteo del fine settimana, maltempo nel week end, con temperature in calo al nord mentre resteranno stabili al centro e al sud della penisola.

NORD: una nuova perturbazione in arrivo sull’Italia porterà piogge sparse e temporali su Liguria, Piemonte e pianura lombarda oltre che sull’area prealpina e alpina. Pianure venete coperte ma con piogge molto deboli. Altrove sono previste nubi sparse e ampie schiarite. Le temperature, come annunciato, subiranno un calo con massime che oscillano tra i 17 e i 22 gradi.

CENTRO: solo alcune parti del centro Italia subiranno gli effetti della pertubazione, e piogge saranno attese, moderate, sull’alto Tirreno e in Toscana. Il resto delle regioni avrà tempo sereno o poco nuvoloso. Le temperature rimarranno stabili con massime che oscillano tra i 20 e i 25 gradi.

SUD: la persistenza dell’anticiclone garantirà anche nel fine settimana sole e bel tempo quasi dappertutto. Potrebbero esserci nubi sparse in Campania e Sicilia ma, in ogni caso, le temperature resteranno stabili con massime che oscillano tra i 20 e i 25 gradi.

Week end con maltempo, dove?

Il maltempo del fine settimana, quindi, sarà localizzato a Nord e in parte del centro anche se non si parla di veri e propri nubifragi ma di pioggia localizzata e in molti casi debole. Fine settimana piacevole su gran parte del centro e in tutto il Sud della penisola. Temperature massime con valori compresi tra 17 e 25 gradi.

