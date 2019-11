Previsioni meteo fine settimana: ancora temporali e piogge, vediamo dove

Dopo una settimana all’insegna dell’instabilità e del maltempo cosa dicono le previsioni meteo per il fine settimana che sta per iniziare? Il flusso Atlantico che da settimane persiste sul Mediterraneo continuerà a presentarsi piuttosto incisivo e darà vita ad una nuova perturbazione sulla nostra penisola.

Previsioni meteo fine settimana

Nel corso del fine settimana in arrivo una nuova perturbazione ed in particolare parliamo di un ciclone piuttosto intenso che dalla Francia scenderà sulla Sardegna e sulla Corsica per dar vita ad un intenso guasto del tempo.

Il nuovo fronte di maltempo riguarderà nel particolare le regione del Nord Ovest, quelle tirreniche e il sud Italia.

Nel dettaglio instabilità diffusa in particolar modo al Sud e sulla Sardegna con tante piogge che si potrebbero concentrare nella giornata di domenica e non si escludono dei locali forti temporali con annessi nubifragi sulle isole maggiori e sulla Calabria meridionale.

Il maltempo sabato coinvolgerà anche le regioni del Nord Ovest mentre sul nord est ci sarà un tempo più asciutto ma comunque con tante nubi. Neve sull’arco alpino e sull’Appennino centro settentrionale oltre i 100/1500 metri.

Temperature

Le temperature si manterranno abbastanza stabili con le massime comprese tra i 13 gradi del nord e 18 gradi del centro (Sud 17 gradi), le minime oscilleranno tra gli 8 gradi del nord e i 12 del centro e del sud.

