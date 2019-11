Previsioni meteo fine settimana: arriva il vero freddo

Che tempo farà nel fine settimana? Serve sempre saperlo per riuscire ad organizzarsi al meglio per gite fuori porta o per altri programmi. Vediamo, quindi, cosa ci riservano le previsioni meteo per sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre. Nel week end a cavallo tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, infatti, assisteremo alla prima vera ondata di freddo.

Previsioni meteo fine settimana

L’Italia nel corso di questo fine settimana sarà investita da un ondata di aria fredda di origine artica che scivolerà sull’Europa occidentale arrivando sulla Spagna e immettendosi sul Mediterraneo per dar vita ad un nuovo, intenso ciclone che porterà tanto maltempo sull’Italia e in particolar modo al Nord dove sarà accompagnato da un abbassamento delle temperature con pericolo di nevicate anche a bassa quota.

Nel dettaglio giornata di sabato nel complesso stabile su buona parte d’Italia mentre domenica peggiora sensibilmente su tutto il settentrione con piogge intense su Piemonte, Lombardia, Liguria, e buona parte della Toscana. Nevicate sull’arco alpino a quote collinari. Temperature più miti al sud dove il tempo sarà prevalentemente stabile.

Temperature

In calo le temperature al nord dove avremo massime di 9 gradi e minime di 4 gradi.

Al centro le temperature in lievissimo calo con massime a 16 gradi e minime a 11 gradi.

Al sud temperature stabili in con 18 radi di massima e 12 gradi di minima.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube