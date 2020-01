Previsioni meteo fine settimana: arriva la neve e il freddo artico

Che tempo ci aspetta per questo primo settimana del 2020? Sabato 4 e domenica 5 che tempo ci sarà? Vediamo le previsioni meteo di questo primo week end del mese e del nuovo anno. L’alta pressione, ora ben presente sul Mediterraneo tenderà , tenderà ad elevarsi verso il Nord Europa ed in particolar modo verso la Gran Bretagna favorendo la discesa di una massa di arie fredda di origine di origine artica sul Mediterraneo.

Previsioni meteo fine settimana

Questa massa di aria fredda potrebbe innescare un vortice ciclonico molto intenso tra il mar Tirreno e il mar Ionio che potrebbe portare neve anche a bassa quota su gran parte del centro sud e in particolar modo sul versante adriatico.

Nel dettaglio, quindi, il tempo potrebbe presentarsi in modo instabile soprattutto nella giornata di domenica 5 gennaio 2020 con nevicate fino a bassa quota sulle regioni centrali adriatiche localmente anche in pianura a bassa quota (quote collinari). Al sud tanto maltempo soprattutto su pianure e coste. Il nord e la Sardegna, poi, potrebbero trovarsi solo ai margini di questo nuovo peggioramento del tempo.

Tuttavia è da tenero conto che la previsione necessita di conferme data la distanza temporale per cui, non mancheranno ulteriori aggiornamenti.

Temperature

Temperature il calo al centro e al sud mentre rimangono pressochè stabili al nord.

Nord: massime 8 gradi e minime 1 grado.

Centro: massime 6 gradi minime 4 gradi.

Sud: valori massimi 7 gradi, minimi a 5 gradi.

