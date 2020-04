Previsioni Meteo fine settimana: bel tempo al Nord, ancora qualche pioggia al Sud

Nuovo appuntamento con le Previsioni Meteo. Questa volta vi parliamo di quello che dovrebbe accadere nel corso del prossimo fine settimana. Nel Week End del 4 e 5 aprile è atteso un aumento dell’alta pressione su buona parte dell’Europa centro-occidentale. Mentre una perturbazione afro-mediterranea insisterà sul Canale di Sicilia e sull’Africa Settentrionale portando un po’ di nubi e qualche pioggia al Sud. Nel complesso avremo alta pressione con bel tempo su buona parte dell’Italia. Lo stesso accadrà in Francia e Spagna e buona parte dell’Europa Centro-Occidentale.

Previsioni Meteo fine settimana: torna il bel tempo con qualche leggera pioggia al Sud ed in particolare in Sicilia

Questo provocherà anche in Italia tempo stabile e sereno su quasi tutta la penisola. Qualche pioggia però si dovrebbe verificare ancora al Sud ed in particolare in Sicilia. Le Previsioni Meteo parlano inoltre della possibilità che qualche nube in più nelle ore pomeridiane si possa verificare sia sabato che domenica con qualche acquazzone nella zona appenninica, ma comunque si tratterà di fenomeni molto leggeri e isolati.

Per quanto riguarda invece le temperature, le previsioni meteo relative al prossimo fine settimana dicono che le temperature in Italia saranno in netto aumento rispetto a questi ultimi giorni con massime intorno ai 15/16 gradi e minime non inferiori a 6/7 gradi. Nei prossimi giorni vi daremo le previsioni meteo dei primi giorni della prossima settimana.

