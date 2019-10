Previsioni meteo: fine settimana con temporali, ecco dove

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 4 ottobre, descrivono una giornata autunnale nella norma caratterizzata dalla prevalenza di sole su quasi tutta Italia. Con l’allontanarsi del vortice freddo, infatti, hanno preso il sopravvento cieli soleggiati con l’eccezione della Toscana, dove il sole è stato coperto dalle nubi.

Previsioni meteo fine settimana

Il Week end che inizierà domani, però, sarà un pò instabile con temporali improvvisi su alcune regioni d’Italia.

Per quanto riguarda il sabato ci attenderà una giornata all’insegna della tranquillità al Nord, mentre al Centro e al Sud previste precipitazioni di debole intensità che coinvolgeranno in particolar modo Umbria e Toscana. Nel corso della giornata, però, saranno possibili piogge anche in Calabria e in Campania e piovaschi anche in Puglia, Basilicata e Sicilia nord orientale. Sul resto delle regioni tempo variabile con minor rischio di temporali.

La giornata di domenica anche sarà caratterizzata da estrema instabilità con nubi e pioggia che potrebbero essere ancora all’ordine del giorno soprattutto al Sud. I rovesci temporaleschi si concentreranno specialmente sulla Calabria ma le regioni adriatiche saranno interessate da venti di Bora.

Tra il pomeriggio e la serata, poi, attendiamoci un peggioramento anche al Nord su comparti alpini e prealpini con possibile estensione delle piogge anche in Lombardia nel corso della serata.

Questo peggioramento sarà soltanto il preludio delle condizioni meteorologiche che ci aspettano per l’inizio della prossima settimana, quando un vortice ciclonico punterà verso il Tirreno condizionando le condizioni atmosferiche delle regioni interessate.

